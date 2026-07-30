Потеря портов Одессы грозит крахом украинской экономики. Об этом сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
Украине сообщили плохие новости после ударов по портам Одессы
Комментарии
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Артур Будаев
Супер! Почему это не было сделано 4 года назад? Загадка при родах
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1 м.
Tigra07
Потому, что в то время не было "бизнесменов" в массовом количестве.
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1 м.
T
Tigra07
Не-а. Просто очередной отечественный "бизнесмен" (а может и "слуга народа" - хотя они тоже все "бизнесмены") в очередной раз нашёл способ хапнуть очередной капитал. Закрытые порты = невывезенные ресурсы. Невывезенные ресурсы = возможность их присвоить (при этом оформив как "безвозвратно утерянные в ходе боевых действий"). Возможность их присвоить = возможность продать врагам за повышенную цену (раза этак в полтора, всё равно гейропейцам надо что-то жрать и чем-то топиться зимой). Дальше объяснять или достаточно?
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1 м.
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