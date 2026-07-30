Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 276 подписчиков

Украине сообщили плохие новости после ударов по портам Одессы

Украине сообщили плохие новости после ударов по портам Одессы

Потеря портов Одессы грозит крахом украинской экономики. Об этом сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Артур Будаев
Супер! Почему это не было сделано 4 года назад? Загадка при родах
Ответить
1 м.
Tigra07
Потому, что в то время не было &quot;бизнесменов&quot; в массовом количестве.
Ответить
1 м.
T
Tigra07
Не-а. Просто очередной отечественный &quot;бизнесмен&quot; (а может и &quot;слуга народа&quot; - хотя они тоже все &quot;бизнесмены&quot;)  в очередной раз нашёл способ хапнуть очередной капитал. Закрытые порты = невывезенные ресурсы. Невывезенные ресурсы = возможность их присвоить (при этом оформив как &quot;безвозвратно утерянные в ходе боевых действий&quot;). Возможность их присвоить = возможность продать врагам за повышенную цену (раза этак в полтора, всё равно гейропейцам надо что-то жрать и чем-то топиться зимой). Дальше объяснять или достаточно?
Ответить
1 м.