Украине сообщили плохие новости после ударов по портам Одессы

Супер! Почему это не было сделано 4 года назад? Загадка при родах

Потому, что в то время не было "бизнесменов" в массовом количестве.

T

Tigra07

Не-а. Просто очередной отечественный "бизнесмен" (а может и "слуга народа" - хотя они тоже все "бизнесмены") в очередной раз нашёл способ хапнуть очередной капитал. Закрытые порты = невывезенные ресурсы. Невывезенные ресурсы = возможность их присвоить (при этом оформив как "безвозвратно утерянные в ходе боевых действий"). Возможность их присвоить = возможность продать врагам за повышенную цену (раза этак в полтора, всё равно гейропейцам надо что-то жрать и чем-то топиться зимой). Дальше объяснять или достаточно?