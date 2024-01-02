Мобилизации – быть! Киев одним законом обвалит всю экономику страны

Украинское правительство поднатужилось, напряглось и все-таки в последний момент умудрилось втащить, впихнуть, просунуть в парламент законопроект о «мобилизации по-новому», успевший задолго до его первого официального обсуждения получить предельно скандальную огласку.
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