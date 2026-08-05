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Порядок, государство

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В Ульяновске будут судить обвиняемого в вымогательстве 14 миллионов рублей под предлогом криминального покровительства

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина, обвиняемого в вымогательстве денежных средств у представителя бизнеса.

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