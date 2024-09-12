Грузия не оставит от них камня на камне. Пренебрежение Россией обещает Абхазии чёрные времена

СТ

Сергей Туренко

Они всю жизнь как были торгашами так ими и остались. При тоговле особо то мозги и не нужны, разве что только посчитать выручку и красиво пожить. В общем они нам не друзья. Идут по тропе Украины и др. Куда смотрит народ Абхазии непонятно. Если они заодно с политикой своего правительства в создании антироссийских настроений, то пускай идут в свободное плавание. Англосаксы будут создавать из них антирусский пояс. Армению уже облапошили и втянули в дерьмо, теперь и Абхазия туда же.