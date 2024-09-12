КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Начало осени принесло холодный циклон в отношениях России с Абхазией. С 1 сентября наша страна частично приостановила выплаты абхазским бюджетникам — в том числе врачам, учителям и силовикам.
Грузия не оставит от них камня на камне. Пренебрежение Россией обещает Абхазии чёрные времена
Комментарии
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СТ
Сергей Туренко
Они всю жизнь как были торгашами так ими и остались. При тоговле особо то мозги и не нужны, разве что только посчитать выручку и красиво пожить. В общем они нам не друзья. Идут по тропе Украины и др. Куда смотрит народ Абхазии непонятно. Если они заодно с политикой своего правительства в создании антироссийских настроений, то пускай идут в свободное плавание. Англосаксы будут создавать из них антирусский пояс. Армению уже облапошили и втянули в дерьмо, теперь и Абхазия туда же.
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16 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
В советские времена половина "воров в законе" были родом из Абхазии. Аджарию оставили в составе Грузии. В Турции публичные дома запрещены, а в Аджарии разрешены. Турки развлекаются в Аджарии. Турки скупают территорию Аджарии.
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16 час.
ВД
Вовладар Даров
Если Абхазия не поменяет свои взгляды к России, их поменяет Грузия!!!
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12 час.
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