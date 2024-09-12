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Грузия не оставит от них камня на камне. Пренебрежение Россией обещает Абхазии чёрные времена

Грузия не оставит от них камня на камне. Пренебрежение Россией обещает Абхазии чёрные времена

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Начало осени принесло холодный циклон в отношениях России с Абхазией. С 1 сентября наша страна частично приостановила выплаты абхазским бюджетникам — в том числе врачам, учителям и силовикам.

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Комментарии
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СТ
Сергей Туренко
Они всю жизнь как были торгашами так ими и остались. При тоговле особо то мозги и не нужны, разве что только посчитать выручку и красиво пожить. В общем они нам не друзья. Идут по тропе Украины и др. Куда смотрит народ Абхазии непонятно. Если они заодно с политикой своего правительства в создании антироссийских настроений, то пускай идут в свободное плавание. Англосаксы будут создавать из них антирусский пояс. Армению уже облапошили и втянули в дерьмо, теперь и Абхазия туда же.
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16 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
В советские времена половина &quot;воров в законе&quot; были родом из Абхазии. Аджарию оставили в составе Грузии. В Турции публичные дома запрещены, а в Аджарии разрешены. Турки развлекаются в Аджарии. Турки скупают территорию Аджарии.
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16 час.
ВД
Вовладар Даров
Если Абхазия не поменяет свои взгляды к России, их поменяет Грузия!!!
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12 час.

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