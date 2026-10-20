© Kevin Mohatt/ReutersГосударственный секретарь США Марко Рубио, комментируя возможность трехсторонней встречи президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, заявил, что «три наиболее могущественные державы мира» должны поддерживать диалог.
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