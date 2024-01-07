Умер российский композитор и музыковед Виктор Екимовский

6 января в Москве умер композитор, музыковед, секретарь Союза композиторов России, член Правления Союза московских композиторов, председатель Ассоциации Современной Музыки и радиоведущий Виктор Екимовский.
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