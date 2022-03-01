Когда гости на пороге, достаю банку рыбных консервов и готовлю быстрый ПИРОГ: просто и очень вкусно

Ингредиенты: для теста: 2 яйца 150 гр. майонеза 250 гр. сметаны щепотка соли 150 гр. муки 1 ч.л. соды для начинки: 1 луковица 3 картофелины 1 банка рыбных консерв Приготовление: В чаше соедините яйца, соль, сметану, майонез, добавьте муку и соду.
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