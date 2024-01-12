В Кабардино-Балкарии принимаются меры по улучшению ситуации на рынке труда

Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков провел заседание Совета по инвестициям и предпринимательству, в котором принял участие региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Юрий Афасижев.
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