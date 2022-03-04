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В Выставочном зале Тулы открылась выставка "Цветы женщинам"

В Выставочном зале Тулы открылась выставка "Цветы женщинам"

5 марта в Выставочном зале Тулы заработала выставка ежегодной экспозиции "Цветы женщинам". Представители Тульского отделения Союза художников России порадовали тулячек живописью, графикой, скульптурами и образцами декоративно-прикладного искусств.

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