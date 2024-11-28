«Проверки надо провести по всей стране, во всех субъектах Федерации, это не разовая ситуация, необходимо дать уголовно-правовую оценку

❗️Генеральный прокурор Игорь Краснов дал поручение проверить, как Госавтоинспекция (ГАИ) занимается организацией техосмотра транспортного бизнеса по всем субъектам России.
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