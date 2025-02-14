Мерц: речь Вэнса в Мюнхене будет конфронтационной по отношению к Евросоюзу

Global Look Press/Benjamin Westhoff/dpa Речь вице-президента Соединенных Штатов Джея Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности будет конфронтационной по отношению к Европе, заявил кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц телеканалу ZDF.