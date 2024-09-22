История и археология: Миллион долларов за 6 колечек дыма, залп прахом из пушки и другие самые странные завещания

Наследство – это, видимо, хорошее дело, но смотря что и на каких условиях. На свете оказалось немало чудаков, которые изощрялись в своих завещаниях, оставляя баснословные деньги на непонятные прихоти или на своих любимых котов и собачек.
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