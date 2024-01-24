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ВК Пресс

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Атака на башни-близнецы 11 сентября - дело рук США: Трам заработал еще очки на выборы

Атака на башни-близнецы 11 сентября - дело рук США: Трам заработал еще очки на выборы

Он отметил, что четыре года его заставляли молчать. Но сейчас пришло время рассказать, что в атаке не были замешаны другие страны.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
А кто такой Трам?
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