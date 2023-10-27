Наливные водохранилища Восточного Крыма наполняются водой

Несмотря на прекращение поступления воды по Северо-Крымскому каналу, подача воды в наливные водохранилища Восточного Крыма, в том числе в Феодосийское, Станционное, Фронтовое и Ленинское, не прекращалась.
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