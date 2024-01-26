Зеленский ошибся: срочное сообщение из Киева

"Придётся признать": Зеленскому указали на его глобальную ошибку насчёт будущего Украины! Нардеп Шевченко назвал вступление Украины в ЕС и НАТО ложным путём? В Верховной раде заявили, что руководство Незалежной по ошибке считает вступление в Евросоюз и Североатлантический альянс хорошим решением.
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