Больной леопард ушел из Красного Яра и бродит по округе

Больной леопард ушел из Красного Яра и бродит по округе

Конфликтный леопард покинул территорию села Красный Яр УГО. Специалисты Госохотнадзора продолжают разыскивать зверя, но пока безуспешно, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на нацпарк "Земля леопарда".

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