Спинальная мышечная атрофия 5q: болезнь, о которой надо узнать, чтобы вовремя распознать

: Могли бы вы рассказать нашим читателям, что такое Спинальная мышечная атрофия (СМА) и почему ее бывает так сложно выявить? Какую роль в ее появлении играют гены SMN1 и SMN2? : Спинальные мышечные атрофии — это целая группа нервно-мышечных болезней с общими признаками, которые включают прогрессирующую слабость и атрофию мышц, вследствие дегенерации нервных клеток передних рогов спинного мозга и моторных ядер нижней части ствола мозга.