В Крыму уточняют границы защитных лесов

В 35 регионах России, в том числе и в Крыму, уточняют границы и статус защитных лесов. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров РК Ольга Шевцова Всего к защитным лесам в стране относится 289,9 млн га, в Крыму — 235,8 тыс.