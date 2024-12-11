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Экранизация Warhammer от Кавилла, конец Suicide Squad, Palworld уступает Nintendo…

Экранизация Warhammer от Кавилла, конец Suicide Squad, Palworld уступает Nintendo…

CD Projekt RED провела специальную презентацию патча 2.2 для Cyberpunk, началась разработка телесериала по вселенной Warhammer 40K, Даг Кокл получил нагоняй от CDPR из-за The Witcher 4, Suicide Squad: Kill the Justice League получит последний сезон, в Eurogamer обратили внимание на необычное обновление Palworld, The Talos Principle от Devolver Digital и Croteam получит переиздание.

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