Какие новшества ждут россиян с 1 сентября 2026 года

Осень 2026 года начинается для россиян с масштабного обновления законодательства. С 1 сентября вступает в силу сразу целый пакет нормативных изменений, которые затронут самые разные сферы жизни: образование, трудовые отношения, пенсионное обеспечение, банковские операции, миграционные правила и контроль за соблюдением закона.