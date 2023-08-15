Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

«Марсель» вылетел из квалификации ЛЧ, пропустив с пенальти на 9-й добавленной минуте и уступив «Панатинаикосу» в серии 11-метровых из-за промаха Гендузи

«Марсель» вылетел из квалификации ЛЧ, пропустив с пенальти на 9-й добавленной минуте и уступив «Панатинаикосу» в серии 11-метровых из-за промаха Гендузи

Команда Марселино Гарсии Тораля проиграла первый матч 3-го отборочного раунда со счетом 0:1, а во втором вела благодаря дублю Пьера-Эмерика Обамеянга до 9-й добавленной ко второму тайму минуты, когда пенальти за игру Маттео Гендузи рукой реализовал Фотис Иоаннидис.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх