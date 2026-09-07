В Орловской области строящийся храм Серафима Саровского облюбовали животные и птицы

В деревне Михайловка Орловского МО продолжается строительство храма Серафима Саровского. С самого начала стройки сюда прилетела белая голубка, которая не покидала место даже во время громкой работы каменщиков.
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