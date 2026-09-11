В барнаульской школе №102 увековечили память участника СВО. Фото

10 сентября в школе №102 Барнаула торжественно открыли памятную доску, посвященную ее выпускнику, капитану Ивану Сергеевичу Александрову, погибшему при выполнении боевого задания в зоне проведения специальной военной операции в июле 2024 года, сообщили в городской администрации.