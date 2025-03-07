Более 130 мирных жителей были убиты в ходе боестолкновений в Сирии

REUTERS/Mahmoud Hassano Как минимум 134 мирных жителя были убиты в ходе боестолкновений в провинциях Латакия и Тартус на западе Сирии, сообщает Rudaw со ссылкой на сирийскую обсерваторию по правам человека.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии