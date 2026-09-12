Сила в правде
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Сила в правде

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Саммит БРИКС в Дели: трёхдневный визит Путина, холодные цифры ВВП и трещины внутри блока

Саммит БРИКС в Дели: трёхдневный визит Путина, холодные цифры ВВП и трещины внутри блока

Путин остался в Дели на три дня — редкий формат для зарубежных поездок. На саммите БРИКС он спорит с Западом цифрами ВВП, а блок после ссоры Ирана и ОАЭ едва согласовал общую декларацию.

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