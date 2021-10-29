К чему это высокомерие, маэстро? Раймонд Паулс без любви к России

☭КОМПАСПолитикаК чему это высокомерие, маэстро? Раймонд Паулс без любви к РоссииА он и не должен её любить, скажете вы и будете абсолютно правы. Любить не недо — любить будем мы — остальные пусть уважают.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAleksandr HudozilovНУ И КОМУ НУЖЕН ЭТОТ УШАТ ГРЯЗИ?ЧТО ЛИ УЖЕ НЕКОГО СТАЛО ПОЛИВАТЬ? ТАК ОДНОЙ СТАТЕЙКОЙ ОБГАДИТЬ ЛЮБИМЦА МИЛЛИОНОВ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЕГО ТВОРЧЕСТВА? НЕ ПРИДАЛ ПИСАКЕ ЧЕСТИ ЭТОТ ПАСКВИЛЬ!Михаил Абросимов"Любимца миллионов любителей" . Это пять. Почти что "на полу лежал убитый труп мертвого человека".. пишите ещё.. это забавно..Михаил АбросимовПро него уж и забыли давно.. мирская слава скоротечна..Комментировать
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