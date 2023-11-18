Сам себе мастер
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Сам себе мастер

161 025 подписчиков

Собрала полку для обуви за гроши. Всего 1 материал — ПВХ трубы

Собрала полку для обуви за гроши. Всего 1 материал — ПВХ трубы

Соберите шикарную полку-стойку для обуви из ПВХ труб! Она будет настоящим спасением на даче. Полка получается довольно бюджетной, собирается быстро и просто.

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Комментарии
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А
Алексей
Ну если руки не из попы растут,можно повторить.Оригинальненько.
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1 час.
Grandad
Калькуляцию приведите (полную).
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9 мин.

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