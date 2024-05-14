Певица Орбакайте объявила о скидках на билеты на концерты внука Пугачевой в США

Певица Кристина Орбакайте решила поддержать своего сына и внука Аллы Пугачевой, Никиту Преснякова. В своем аккаунте в социальных сетях она сделала ему рекламу и рассказала о специальных скидках на билеты на его предстоящие концерты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии