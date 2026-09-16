Происшествия
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Происшествия

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Представитель СК России выступила в качестве эксперта-лектора на курсах обучения специалистов в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

Представитель СК России выступила в качестве эксперта-лектора на курсах обучения специалистов в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

Руководитель отдела Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Анна Николаевна Старжинская поделилась знаниями и профессиональным опытом в сфере ПОД/ФТ на курсах обучения по стандартам ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

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