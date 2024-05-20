В Москве задержали 18 человек, агитировавших против СВО

В Москве полиция задержала 18 человек, агитировавших против СВО. Кроме того, участники акции высказывались в поддержку Украины и пропагандировали ЛГБТ*.
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