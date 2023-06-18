В парке культуры и отдыха Тамбова состоялся Парад колясок

В Тамбове в городском парке культуры и отдыха прошёл Парад колясок (0+). Он проводится уже с 2014 года и успел полюбиться многим тамбовчанам, которые не только активно принимают в нём участие, но и приходят полюбоваться на креативные решения.
В Тамбове в городском парке культуры и отдыха прошёл Парад колясок (0+). Он проводится уже с 2014 года и успел полюбиться многим тамбовчанам, которые не только активно принимают в нём участие, но и приходят полюбоваться на креативные решения.
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