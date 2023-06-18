Новости Тамбова

96 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Шершов
    в госдуме предлогают до много,адел мало! Предлогатели!В Госдуме предлож...
  • анатолий панов
    Где то я это уже слышал, ни как не вспомню в каком году.В Госдуме предлож...
  • Леонид
    Популизм. Предложили они. Вот когда примут такое решение и закрепят его, тогда посмотрим.В Госдуме предлож...

В парке культуры и отдыха Тамбова состоялся Парад колясок

В парке культуры и отдыха Тамбова состоялся Парад колясок

В Тамбове в городском парке культуры и отдыха прошёл Парад колясок (0+). Он проводится уже с 2014 года и успел полюбиться многим тамбовчанам, которые не только активно принимают в нём участие, но и приходят полюбоваться на креативные решения.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх