Орловский СК завел дело об ограблении участника СВО сотрудниками ДПС

В Орле двух сотрудников ДПС подозревают в ограблении участника СВО. По данным следствия, полицейские похитили у него почти 2,7 млн рублей — деньги, которые мужчина получил за ранения и на которые собирался купить квартиру.
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