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На Алтае задержали студентку, которая забрала у матери погибшего бойца СВО 15,5 млн рублей

На Алтае задержали студентку, которая забрала у матери погибшего бойца СВО 15,5 млн рублей

18‑летнюю курьершу задержали в вузе, при обыске нашли билеты "Банка приколов" и принтер В Барнауле под стражу заключили девушку, причастную к хищению крупной суммы у 50‑летней матери погибшего участника специальной военной операции.

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