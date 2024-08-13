Bild узнала о применении ВСУ немецкого инженерного танка в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали немецкий инженерный танк Wiesent в Курской области. Об этом 13 августа сообщается в Telegram-канале немецкой газеты Bild со ссылкой на обозревателя Юлиана Рёпке.
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