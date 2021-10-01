Александр Росляков. Новое дело Навального как дань рождению российской инквизиции

На пульсе времениПолитикаАлександр Росляков. Новое дело Навального как дань рождению российской инквизиции У меня такое ощущение, что Алексей Навальный стал своего рода спусковым крючком нашей текущей диктатуры.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьевгений кузинЕсли бы у нас была диктатура и инквизиция,то мудаку рослякову давно бы вырвали поганый язык и переломали руки.а он живой каждый день воняет в инете.ААлександрАлександр, когда читаю твои перлы и понимаю, что Россия идет в правильном направлении. На кого ты рассчитываешь неся бред. Для умных людей - Навальный враг России, работает на западные спецслужбы и на их деньги. Никто его не травил, запад использовал ситуацию с проблемами с его здоровьем в результате употребления самогона и лекарственных препаратов. Его заслуженно давно надо было посадить, но часть элиты, пользуясь тем, что Путин не вмешивается в следствие и суды,. покрывало его. НО слано Богу всему есть предел. После Путина придет человек более жесткий , он наверняка подрежит язык АлександруКомментировать
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