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ARK опровергает утверждение a16z о том, что «традиционные финансы хотят блокчейн, а не DeFi»

ARK опровергает утверждение a16z о том, что «традиционные финансы хотят блокчейн, а не DeFi»

Директор по исследованиям ARK Invest опроверг тезис инвестора a16z crypto о том, что традиционные финансы будут внедрять блокчейн через инфраструктуру с ограниченным доступом, а не через децентрализованные финансы (DeFi).

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