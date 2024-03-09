Появились подробности убийства супружеской пары сбежавшими преступниками

Троим мужчинам предъявлены обвинения в убийстве супружеской пары из США, пропавшей на Карибах: 66-летний американец Ральф Хендри и 77-летняя Кэтлин Брандел совершали круиз по восточным Карибам, когда их катамаран был угнан преступниками.
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