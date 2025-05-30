Суд в РФ разрешил забирать машину после пьяной езды

Конституционный суд Российской Федерации признал законной конфискацию автомобиля, находящегося в совместной собственности супругов, после смерти осужденного за неоднократное управление транспортным средством в состоянии опьянения.
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