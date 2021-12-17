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18 декабря - День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел Российской Федерации

18 декабря - День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел Российской Федерации

Сегодня исполняется 26 лет со дня образования подразделений собственной безопасности системы Министерства внутренних дел Российской Федерации.

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