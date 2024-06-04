Сухой закон возвращается? В работе крупнейшего алкомаркета России возникли неожиданные проблемы

Неожиданные проблемы появились в работе одного из крупнейших алкомаркетов России … Сеть магазином «Красное и белое» во многих регионах России не может открывать новые торговые точки по причине нехватки рабочей силы.
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