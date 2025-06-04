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Царьград

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12 мест для жертвоприношений и 40 для молитв будет в Подмосковье в Курбан-Байрам

12 мест для жертвоприношений и 40 для молитв будет в Подмосковье в Курбан-Байрам

Курбан-Байрам в 2025 году отмечают 6 июня.Курбан-Байрам - мусульманский праздник жертвоприношения, точная дата меняется в зависимости от лунного календаря.

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