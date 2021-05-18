Как с этим теперь жить: Россию атаковали феи-геи

Медвежий уголПолитикаКак с этим теперь жить: Россию атаковали феи-геи Я тут пмаленький телерепортаж увидел - и, к своему стыду, сразу забыл, где. На каком-то из крупных известных видеоблогов.Вернуться к статье434НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр КунавинНечего обсуждать. Гнать эту педерасню ото всюду. Дома, один в ванне - пожалуйста, но не в пределах видимости нормальных людей, а уж тем более не поле видимости молодëжи. В СССР с этим хорошо справлялись психбольницы.Александр ТурчинБраво мужики,молодцы,респект!Просто порядочные люди сделали работу за гос.структуры!Надо было не сломать ,а утилизировать пидорасов!!!Денис ЛА если ваша жена с короткой мужской стрижкой, носит брюки и любую мужскую одежду, значит она пропагандирует лесбиянок и ей тоже надо рожу набить?Михаил АндреевЯ догадывался ,что ты Дениска ,,запорожец,, )))))))Денис ЛДа ты не можешь не думать об этом, что что болит, о том и говоришь.)))СергейЛГБТ движение это действие, направленное на уничтожение человечества, путем уменьшения рождаемости. А те, кто против людей, должны находиться в специально отведенных местах на перевоспитании. Где законы защищающие нас и наши семьи?Жумабек ДильтаевМолодцы! Правильно отец воспитал сына!Денис ЛЯ тоже педиков не люблю, но это не значит что их надо мочить. Было как гей просто шёл по улице и никого не трогал, один урод убил его лишь за внешность, а фашистский суд присяжных оправдал этого убийцу, якобы молодец. Фашизм во всей красе.Сергей ФедотовА время уговоров и убеждений закончилось. Гомосяцкая зараза всё глубже проникает и в наше общество, в Россию. Власть с этим не борется. Значит придётся бороться нам самим. Мочить не призываю, но бить беспременно. Бить, гнать и ещё раз бить. Пока власть не поймёт, что общество нетерпимо к этим извращенцам и не начнёт, наконец принимать Действенные меры, а не декларативные. Россия не для педерастов. И если встаёт выбор за кого я, за фашистский суд присяжных, не терпимых к гомосятине или за либерально-толерантный, я выберу фашистский. Потому, что мы не "цивилизованная" Европа с их ценностями, мы - Мордор, мы дикари, варвары, мы женщин любим и до сих пор женимся на них. И к счастью, так думаю не я один.Денис ЛУговоров на что? Я вот не терпим к бабам в мужской одежде, значит их тоже бить беспременно? А сколько баб с приклеенными ресницами, татуажем бровей и накачанными губами? Их даже трудно понять какого они пола. Это разве нормально? Педиков легализовали ещё в 90-х и мне насрать на них. Если он к прохожим не пристаёт, то никакой опасности от них нет, это лишь внешность.Сергей ФедотовНу насрать, так и пройди мимо. В том числе и мимо этой темы. А мне не насрать, что педрилы в моей стране активизируются и я хочу, чтоб они знали об этом. И даже не столько педрилы, а те, кто их подталкивает(а то, что их именно подталкивают и пьяному ёжику понятно), чтоб эти твари знали, что гомосятина в России не пройдёт.ЯЯнаИ даже своих родственников, если такое случится? Вроде в Дагестане, недавно родственники убили своего за это отклонение.Денис ЛИх никто никуда не подталкивает, они просто другие по природе, такие всегда были, они просто живут, и не в ТВОЕЙ ЛИЧНОЙ стране, это и их страна тоже. И я уже сказал что это лишь внешность, активизируются они в каком смысле? Где тут говорится что они кого-то домогались? Лично я педиков не защищаю, мне противно что существуют (подчёркиваю это) такие ”вершители правосудия“ и самоуправства. Какие-то вы странные нынче фашисты пошли, воюете со слабыми гомосеками, но боитесь тех от кого реальное зло, такая трусость это уже ближе к трусливому шакалу, который и предать может. Я мимо педиков пройду мимо, но только такие борцы мимо вас могут не пройти если им ваша бородка или одежда покажется странной и вас изобьют. Не нойте тогда.Сергей ФедотовМоя страна одна из самых неблагоприятных для проживания в ней педерастов. За одно только это я горжусь своей страной. Человечество через жопу не размножается. Значит, эти моральные уроды не имеют права жить в нашей стране.Сергей ФедотовЕсли, если. ...Если у вашей бабушки был бы йух, она была бы дедушкой. Но ведь не будет, верно? Вот и среди моих родственников уродов нет и не будет.Денис ЛСтрана (не твоя личная) одна из самых неблагоприятных, дальше что? — «Я горжусь... человечество не размножается...» и пр. бла-бла-бла. Тебя уже в сторону понесло от темы. Ещё раз повторяю, посмотри от кого реальная угроза для россиян.Сергей ФедотовТак мы сейчас о педиках или о ком? Кого из нас понесло-то? Мне от педиков угрозы никакой, хотя потенциальная угроза от них, конечно есть. Они ведут к вырождению человечества. Педики мне неприятны, как к примеру тебе куча говна, попавшаяся под ноги. И вряд ли ты будешь так же лоялен, как к педикам, если такие кучи тебе будут попадаться всё чаще и чаще.Денис ЛУ тебя пластинку заело, перечитай ещё раз о чём я говорил.)))Сергей ФедотовЕсли что-то умное напишешь, беспременно почитаю. Пока нечего.Рожденный СССРБить. Всегда. Везде. До кровавого поноса. Чтоб даже в мыслях не было у nugepa (гея), что по отношению к нему действует убогая "толерантность" на русской земле!!! Браво, мужики!!! З.Ы. И разрешите, наконец, гей-парады в России...2-го августа, а полиционерам обязательный отпуск в этот день!ЯЯнаА к какой категории отнести нудистов, эксбиционистов, любителей орального секса? Это ведь тоже не нормально.ЯЯнаЗачем понадобилось автору затрагивать эту тему? Природу не исправить насилием. Мне кажется человек агрессивен к этим людям потому, что сам такой? Ну, зачем нормальному человеку набрасываться на кого-то? Мало ли кто кого не воспринимает. Мне например, неприятны люди с явными признаками физического и психического отклонения. Я же не набрасываюсь на них. Надо стараться быть терпимыми ко всем.Денис ЛТакие агрессоры и как тут комментаторы к вору в законе хрен когда подойдут и не скажут ему в глаза и не ударят его, они только с педиками смелые.Сергей ФедотовА мы терпимы. Никто не выискивает педерастов целенаправленно, не врывается в их дома и не мешает им пихать друг другу в сраные дырки. Но когда они выпячивают свои извращения напоказ, это неприятно. Если они больны, их надо лечить. Если не больны, значит изолировать.ЯЯнаЕсли они злоупотребляют терпением населения, надо просто вызывать полицию.Сергей ФедотовЕсли вор в законе проявляет свою воровскую сущность демонстративно, не таясь, на него быстро находят управу. Вплоть до применения оружия органами правопорядка. На педрил пока такие меры не распространяются. А хотелось бы.Роман РомановТы очень глуп, и насмотрелся сериалов про ментов. К вору в законе ты вообще близко не подойдешь, если он этого не захочет. А если захочет, то ты рябом будешь стоять с вором в законе и никогда об этом не узнаешь. А гомосексуалиста, да еще рекламирующего себя ты в толпе узнаешь сразу. Я вообще-то думал, что ты нормальный ... А ты видать уже пробовал под хвост. Поэтому и кукарекаешь тут.Денис ЛА ему саму и необязательно проявлять, достаточно его одного слова и всё сразу устаканится без его участия в разборках.Денис ЛРомашка, ты как был пеньком так и остался, я говорю про тех ”смелых“ которые только гомика могут бить. Перечитай комментарий. И с чего взял что не узнаю? У меня его страница в инете есть как он сейчас выглядит, он друг детства моей матери и она его первая любовь, дома ещё лежат старые фото на фотобумаге где они вместе молодые. Из зоны потом звонил братве и они помогали мне и ей. Одному такому как ты очко уже порвали, сидит и молчит теперь. Ты сам наверно смотрел ”Бригаду“, которая только малолеткам подходит, где все воровские понятия перевёрнуты, в реале бы их грохнули давно.)))Сергей ФедотовВот оно в чём дело. Так ты малёхо зону потоптал? Поди и сам пидор, то-то ты их защищаешь. При этом себя пидором не считаешь, а только опущенных. А по мне, так и те, кто опущенные, педрилы и те, кто активные, кто опущенных шпилит. Они точно такие же пидоры. Потому, как не может нормальный мужик другого мужика долбить в жопу. Только пидоры.Роман РомановЭй, акробат, да ты еще и коменты мои удаляешь? Петрушка он и есть петрушка.Денис ЛТы как и Ромашка Романов фантазируешь не в ту строну. Я вам по делу, а вы мне про козу белу.))) Кроме гомиков, что для тебя есть понятие пидор и как ты после сказанного тут докажешь что ты им не являешься?Сергей ФедотовЯ? Тебе? Доказывать? Ты, кто есть-то, чмо заблудшее, чтоб я тебе что-то доказывал. Могу только притчу показать. Если мозги есть, поймёшь.Денис ЛАаа, ну тогда становится понятно к какой масти ты относишься, как и клоун Романов Ромашка полевая, тот ещё и в ЧС меня занёс, хотя это не я его и тебя начал оскорбляДь. Перечитай все комментарии внимательно и постарайся понять где вы оба опростоволосились и выдали свой статус одного из подвидов пидорасов.Сергей ФедотовМы с ним опростоволосились когда вступили в дебаты с умственно неполноценным туловищем, с тобой. Ведь учила меня мамка "Никогда не спорь с дураками, иначе придется опуститься на их уровень." Мудрые слова, а я опять не послушался.Денис ЛМда, видать мамка тебя до сих пор всему учит.)))Сергей ФедотовНа то она и мамка, чтоб детей учить. Всю жизнь. А ты, судя по степени бестолковости, сирота невежественная, так и не определившийся в жизни. Сначала защищаешь и оправдываешь пидоров, потом, когда тебя самого уличают в этом, осуждаешь их же. Вот уж поистине, логические пути недалёких умов неисповедимы😁Денис ЛЯ уже сказал что не защищаю, мне насрать на них если они ни к кому не лезут, перечитай ещё раз. Недалёкий ты и скучный. Сбацай чё-нить новенького.Роман РомановСергей, тебе с петушиной братией не в падлу общаться? Пусть кукарекает дальше в одиночку. Дырявому ничего не докажешь, да и доказывать не стоит.Сергей ФедотовОбщаться в падлу. А мордой по дерьму повозить завсегда готов.Ольга АрутюнянЯ всегда спокойно относилась к гомосексуалистам. Даже во времена СССР. Но мне всегда не нравилось, когда интимные отношения (любые: гетеро ли, гомо ли) выставляются напоказ. Они ведь, эти отношения - интимные, вот такими и должны быть.Ольга АрутюнянИ ещё... Принимаю, что по обоюдному и добровольно - широка может быть палитра сексуальных отношений. Да на здоровье. НО! все-таки гомосексуалисты - НЕ такие же, как мы. Они, как ни крути, - тупиковая ветвь эволюции.Ольга АрутюнянАвтор всё очень точно подметил и все акценты расставил правильно.Комментировать
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