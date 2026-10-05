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ВСУ ночью атаковали лабораторный корпус Запорожской АЭС

ВСУ ночью атаковали лабораторный корпус Запорожской АЭС

Украинская армия ночью атаковала лабораторный корпус Запорожской АЭС и здание по переработке радиоактивных отходов.

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