Подключение к электросетям через портал госуслуг будет доступно всем желающим с 2026 года

Начиная с 1 января 2026 года, физические и юридические лица смогут подавать заявки на подключение к электрическим сетям всех электросетевых компаний через единый портал государственных услуг (ЕПГУ).
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