Пушилин: ВСУ при отступлении взорвали шахту "Белицкая" под Красноармейском

Глава республики объяснил, для чего украинская армия разрушает предприятия.Украинские военные при отступлении взорвали шахту "Белицкая" под Красноармейском.
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