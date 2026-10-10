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Умные мысли преследовали его, но он был на самокате

Умные мысли преследовали его, но он был на самокате

Герой этого видео решил прокатиться на самокате, но, судя по всему, последствия своего решения заранее не продумал.

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