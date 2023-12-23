В Тамбовской области женщина на Ford, пытаясь увернутся от кошки, улетела в кювет

Прошедшей ночью в Тамбовской области произошло дорожно-транспортное происшествие. На 407 километре автодороги Р-22 "Каспий" женщина за рулём автомобиля Ford не справилась с управлением и уехала в кювет, сообщает Телеграм-канал «Полоса безопасности Тамбов».
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