В Тамбовской области женщина на Ford, пытаясь увернутся от кошки, улетела в кювет

Прошедшей ночью в Тамбовской области произошло дорожно-транспортное происшествие. На 407 километре автодороги Р-22 "Каспий" женщина за рулём автомобиля Ford не справилась с управлением и уехала в кювет, сообщает Телеграм-канал «Полоса безопасности Тамбов».