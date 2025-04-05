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Царьград

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Трамп: Торговые пошлины ударили по экономике Китая сильнее, чем по США

Трамп: Торговые пошлины ударили по экономике Китая сильнее, чем по США

Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые пошлины наносят больший урон экономике Китая, чем американской.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Как это являются недопустимыми? Уже произошло и допустилось!!!
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