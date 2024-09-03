Водителей призвали срочно менять салонный фильтр в 5 ситуациях

Неработающий салонный фильтр, фото: njcar.ru Современные автомобили оснащены высокотехнологичными салонными фильтрами, которые помогают защищать внутреннее пространство от нежелательных запахов, песка, пыли и порой даже вредных бактерий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии