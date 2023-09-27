Красотка-боксерша из Истры завоевала бронзу на международном турнире в Анапе

Уже в ноябре Алина Ветчинина из Истры отправится на первенство Европы, которое пройдет в Баку. Белокурая красавица и успешная спортсмена из Истры Алина Ветчинина достойно представила свой регион на XIV Международный турнир по боксу среди юниоров памяти мастера спорта международного класса Николая Павлюкова.
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